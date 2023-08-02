EL-SEN görev şehitlerini anıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) görev başında şehit düşen Özkan Piro ve Cengiz Toksoy için yarın anma töreni düzenleyecek.
Anma törenleri yarın saat 09.00’da Lefkoşa Kabristanlığı ve saat 10.30’da ise Ağrıdağ kabristanlıklarında kabirleri başında gerçekleştirilecek.
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