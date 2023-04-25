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Eğitime yeni okul

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Devlet-özel işbirliğinde Mağusa’da yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Yonpaş Metin Derinel Lisesi, törenle Genel Orta Öğretim Dairesi’ne teslim edildi

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Eğitime yeni okul
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında, Gazimağusa’da yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Yonpaş Metin Derinel Lisesi, önceki gün düzenlenen açılış töreniyle Genel Orta Öğretim Dairesi’ne teslim edildi.
Gazimağusa’da, Namık Kemal Lisesi arkasında bulunan 17 dönüm arazi üzerine yapılan yeni okul binası, 2022 yılında hayatını kaybeden Yonpaş Onursal Başkanı Metin Derinel’in ismini taşıyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törendeki konuşmasında, Metin Derinel’in, gönlünde vatan sevgisi taşıyan, hayırsever bir kişi olduğunu dile getirdi.
Tatar, Hükümete duyulan güvenle son iki yılda ülkeye 20'ye yakın okul kazandırılmasının, KKTC adına oldukça önemli olduğunun altını çizdi
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Yonpaş ailesini kutladı.
 “İnsana yapılan en iyi hizmet, eğitime yapılan hizmettir” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, hayırsever iş insanlarıyla birlikte hükümetleri döneminde 20 okulu eğitime kazandırdıklarını söyledi.
“4 yılda 20 okul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için efsane bir rakamdır.” diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, eğitime verdikleri katkılardan dolayı Yonpaş’a ve Derinel ailesine teşekkür etti.
6 Şubat depreminin yarattığı acı ve endişe ile bazı okullarda çadırda eğitim dönemine geçtiklerini de belirten Çavuşoğlu, bu durumun çok tartışma yarattığını ancak kendileri açısından bir farkındalık oluşturduğunu düşünerek, çadırda eğitim konusunun Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin bitirilmesine motivasyon sağladığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin açılışı gerçekleştirildi.
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