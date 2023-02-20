İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı öğrencilerinden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk'ün paylaşımı şöyle:
“Duyuyor musunuz? Bir anne feryat ediyor. Çocuklarımızı bizden siz aldınız. İsias katilleri cezalandırılsın”.
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