Adıyaman'da İsias Otel'de hayatını kaybeden evlatlarımızın ailelerinin, İsias Otel yöneticilerinin cezalandırılmasına dair çağrıları sürüyor...

İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı öğrencilerinden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk'ün paylaşımı şöyle:“Duyuyor musunuz? Bir anne feryat ediyor. Çocuklarımızı bizden siz aldınız. İsias katilleri cezalandırılsın”.