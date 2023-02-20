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TC Milli Savunma Bakanı Akar
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“Duyuyor musunuz? Bir anne feryat ediyor!”

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Adıyaman'da İsias Otel'de hayatını kaybeden evlatlarımızın ailelerinin, İsias Otel yöneticilerinin cezalandırılmasına dair çağrıları sürüyor...

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“Duyuyor musunuz? Bir anne feryat ediyor!”
İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı öğrencilerinden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk'ün paylaşımı şöyle:
“Duyuyor musunuz? Bir anne feryat ediyor. Çocuklarımızı bizden siz aldınız. İsias katilleri cezalandırılsın”.
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