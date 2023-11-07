62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin açılışına sayılı günler kaldı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan ve aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayan Dr. Suat Günsel Camii, şimdiden Lefkoşa silüetinin önemli bir parçası haline geldi.
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından, herkese açık olarak düzenlenen “Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışması ile caminin farklı açı ve kompozisyonlarda çekilen fotoğraflarından oluşacak 40 eser Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.
Bütün profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık olarak düzenlenen fotoğraf yarışmasında her katılımcı 5 eserle başvurabilecek. Akademisyenler ve fotoğraf sanatçılardan oluşan jürinin değerlendirmesi ile seçilecek 40 fotoğraf ise düzenlenecek fotoğraf sergisinde yer alarak ölümsüzleşecek.
Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenlerin 17 Kasım 2023 Cuma gününe kadar, yüksek çözünürlüklü eserlerini [email protected] adresine, kişisel bilgileri ile iletmesi gerekiyor. Gerçekleştirilecek jüri değerlendirmesinin ardından seçilecek fotoğraflar Kasım ayı sonunda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenecek sergi ile sanatseverlerle buluşacak.
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