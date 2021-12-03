Döviz kriziyle hasta şikayetleri de değişti

Kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dövizde yaşanılan patlama ve Türk Lirası’nın hızlı değer kaybının ardından hasta şikayetlerinin de değiştiğini belirtti.

Kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dövizde yaşanılan patlama ve Türk Lirası’nın hızlı değer kaybının ardından hasta şikayetlerinin de değiştiğini belirtti.Dr. Gülgün Vaiz’in paylaşımı şu şekilde:“DÖVİZ PATLAMASI SONRASI HASTA ŞİKAYETLERİDoktor; “Hastamızın ne şikâyeti var acaba?”Hasta Yakını:”2 gün önce battık diye bağırmaya ve sol göğsüne vurmaya başladı. Ağrın mı var diye soruyoruz cevap vermiyor. Yüzü kıpkırmızı. Psikoloğa götürdük, kadıncağız korktu. Önce bir kalp doktoru görsün bir şey yok derse bana getirirsiniz dedi doktor hanım.”