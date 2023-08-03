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Döviz artışı, ilaç fiyatlarını uçurdu

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Eczanelerde Türkiye’den ülkeye getirilen tüm ilaçlara yüzde 30 oranında zam yapıldı

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Döviz artışı, ilaç fiyatlarını uçurdu
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Döviz kurlarındaki orantısız artış ilaç üretim maliyetini de doğrudan etkiledi... Türkiye menşeli firmalar üretim maliyetlerinin artmasından dolayı ilaç fiyatlarına ciddi oranda zam yaptı.
Ülkede faaliyet gösteren eczanelerde ise Türkiye’den ülkeye getirilen tüm ilaçlara yüzde 30 oranında zam yapıldı.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, 24 Temmuz’dan beri ilaçların zamlı fiyatlarıyla eczanelerde satıldığını belirtti.
Türkiye’de ilaçlara yapılan zammın anında Kıbrıs’taki fiyatlara yansıdığını kaydeden Tekiner, “Türkiye ilaç üretimi noktasında yurt dışına bağımlı. O yüzden döviz kurlarındaki artış ilaç üretim maliyetlerini de etkiledi” dedi.
Tekiner, ülkede yaşanan ilaç sorununa da dikkat çekerek, “Fiyat güncellemesi ilaç sorununun giderilmesine fayda etmeyecek” ifadelerini kullandı.
Artan maliyetlerden dolayı üretici firmaların kısıtlı oranda ilaç ürettiğini söyleyen Tekiner, “Bu da çok ciddi bir kriz yaratıyor” diye konuştu.
 
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