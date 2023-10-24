Döveç Group, Meme Kanseri Farkındalığı Ayında toplumsal bilinci artırıyor

Döveç Group, kadın çalışanlarını bilinçlendirme amacıyla Courtyard Score Bar'da seminer ve farkındalık eğitimi düzenledi.Döveç Group, iş dünyasında başarının yanı sıra toplumsal sorumluluklarını da önemseyen bir şirket olarak bilinirken, meme kanseri farkındalığı ayında da aktif bir rol üstleniyor. 23 Ekim 2023 tarihinde Courtyard Score Bar'da gerçekleşen etkinlik, tüm Dovec kadın personellerini bilinçlendirmeyi amaçladı.Seminerde uzman doktor, meme kanserinin erken teşhisinin önemini vurguladı. Katılımcılara kendi kendine meme muayenesi yapmanın yanı sıra düzenli mamografi taramalarının ne kadar kritik olduğu anlatıldı. Etkinlik, meme kanseri hakkında bilgi sahibi olmanın ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinmenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.Farkındalık eğitimi ise Döveç Group'un toplumsal sorumluluğuna odaklandı. Katılımcılar, meme kanseri mücadelesi için nasıl destek verebileceklerini öğrenirken, toplumlarına daha fazla fayda sağlamak için nasıl adımlar atabileceklerini keşfettiler.Bu etkinlik, Dovec Group'un topluma olan taahhüdünü bir kez daha gösterirken, şirketin sağlık bilinci ve sosyal sorumluluk konularındaki liderliğini vurguluyor.Tüm Dovec kadın personelleri olarak, meme kanseri farkındalığı konusunda daha bilinçli ve hazırız. Bu etkinliği düzenlememiz, topluluğumuza ve kendi sağlığımıza daha fazla dikkat etme taahhüdümüzün bir ifadesidir. Gelecekte benzer çalışmaları gerçekleştirmek için kararlıyız.Sağlık bilinciyle dolu bir geleceğe doğru birlikte yürümek için teşekkür ederiz. Dovec Group olarak, topluma ve sağlığımıza olan taahhüdümüzü sürdüreceğiz."