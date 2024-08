Dörtyol Polis Karakolu'na Mesarya Belediyesi'nden araç bağışı

Mesarya Belediyesi tarafından alınan araç törenle Dörtyol Polis Karakolu’na teslim edildi. Dörtyol Polis Karakolunda gerçekleşen törene, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Gazimağusa Polis Müdürü Nihat Can, Gazimağusa Müdür Yardımcısı Hüseyin Kafa ve Dörtyol Karakol Amiri Ertan Demir katıldı.Törende konuşan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif; Dörtyol Polis Karakolu’nun geniş bir sorumluluk alanı olduğunu, karakolun bölge halkına daha hızlı ve iyi hizmet verebilmesi adına yapılan bu ve buna benzer katkıların devam edeceğini ve bölge polisi ile halkın huzur ve güvenliği için her zaman iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.Gazimağusa Polis Müdürü Nihat an ise Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’e suçla mücadele konusunda Polis Teşkilatına yapmış olduğu bu anlamlı destekten dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu ve Mesarya Belediyesi ile işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.