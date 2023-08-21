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Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti

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Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, Akdoğan beldesinin nüfus yoğunluğunun göz önüne alındığında tüm sağlık çalışanlarının özveri ile sağlık merkezinde çalışmalarına devam ettiğini gözlemlediğini kaydetti.
Merkezde haftanın her günü 24 saat 112 Acil, hafta içi her gün eczane hizmeti, hafta içi her gün mesai saatlerinde pratisyen hekim, haftanın bir günü kadın doğum, haftanın bir günü çocuk hekimi, haftanın dört günü diş hekimi ile poliklinik hizmetlerinin verildiğini belirten Bakan Dinçyürek, ziyareti sırasında sağlık çalışanlarının talepleri konusunda da bilgiler aldığını söyledi.
Bakan Dinçyürek, bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde sunulan hizmetin halka daha hızlı ve verimli ulaşabilmesi hedefinde olduklarını, bu doğrultuda temaslarına devam edeceğini belirtti.
 
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