Din Görevlileri Sendikası'nın Kadir Gecesi mesajı...

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımlayarak, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın insanlara ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci içinde olduklarını kaydetti.

Bu gece Kadir gecesinin idrak ve ihya edileceğini belirten İşkey, bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliğin,

İşkey mesajında şunları belirtti:

“Yüce Rabbimizin, 'Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.' (Kadir Süresi1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir.

O halde Cenâb-ı Allah’ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini, gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah’tan af dilemeliyiz. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak; 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır' buyurmuş ve bu gecede; ^'Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet' şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi Yüce Rabbimizin kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diliyorum.”