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Dikkat, yeni toz dalgası geliyor

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Yeni toz dalgası bu gece yarısından pazartesi gece yarısına kadar etkili olacak

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Dikkat, yeni toz dalgası geliyor
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Yeni bir toz dalgası adayı etkilemeye başlıyor.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri bu gece yarısından itibaren etkili olacak.
Tozlu havanın etkisi 13 Kasım Pazartesi gece yarısına kadar sürecek.
Bölgede hava kirliliği yaratacak toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiye edildi.
 
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