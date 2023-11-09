Dikkat, yeni toz dalgası geliyor

Yeni bir toz dalgası adayı etkilemeye başlıyor.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri bu gece yarısından itibaren etkili olacak.
Tozlu havanın etkisi 13 Kasım Pazartesi gece yarısına kadar sürecek.
Bölgede hava kirliliği yaratacak toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiye edildi.
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