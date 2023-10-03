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Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”

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Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
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Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde 750 bin TL’lik büyük ikramiye, 59631 numaralı bilete isabet etti.
Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, kazanan bilet, Lefkoşa gezici bayilerinden Serhan Kumru tarafından satıldı.


-15 Kasım’da ikramiye 3 milyon TL
Devlet Piyango’nun bir sonraki çekilişi 3 milyon TL’lik büyük ikramiye ile KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım’da yapılacak. Bu çekilişte büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş yapılacak.
15 Kasım çekilişinin biletleri bugün satışa sunuldu.
Açıklamada, Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği hatırlatılarak “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulunuldu.
 
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