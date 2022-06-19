Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi 375 Bin TL’lik çekilişi dün akşam gerçekleştirdi.
Devlet Piyangosu’ndan yapılan açıklamaya göre, çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 28148 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerinden Tutku Beyit tarafından satıldı.
-20 Temmmuz’a Özel Çekiliş
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacak olan özel çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş biletleri 19 Haziran 2022 itibarıyla satışa sunulacak.
İkramiye Kazanan Numaralar şöyle:
375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28148
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12906
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17974
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
58004
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00318
19939
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09218
48036
51221
58614
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08274
16002
39589
42542
43555
48378
51732
64533
65420
73386
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05266
10290
17168
17569
19257
27372
38565
39055
42414
43916
47168
57716
60976
62774
69036
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
08148
18148
20148
21148
22148
23148
24148
25148
26148
27148
28048
28108
28118
28128
28138
28140
28141
28142
28143
28144
28145
28146
28147
28149
28158
28168
28178
28188
28198
28248
28348
28448
28548
28648
28748
28848
28948
29148
38148
48148
58148
68148
78148
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
066
736
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
82
84
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
5