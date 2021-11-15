Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da

15 Kasım Özel Çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanımız Taşer Kanlı tarafından satılan “80399” numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2021 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye “80399” numaralı bilete isabet etti.
15 KASIM ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
80399
75,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
55816
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
68216
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
75588
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29737
81286
98544
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09205
16744
25183
33942
35581
37001
37955
40176
44382
45265
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02943
03435
13353
14306
25082
27304
31115
33383
48521
54155
58483
88366
89107
89650
95702
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23700
25324
28809
34042
46413
48741
49183
54190
65295
74974
78864
83064
85397
86493
98203
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02224
02873
05788
07515
09903
12677
32848
33042
36195
38625
44304
45391
46372
48131
59065
59498
62708
72294
85368
91834
1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00399
10399
20399
30399
40399
50399
60399
70399
80099
80199
80299
80309
80319
80329
80339
80349
80359
80369
80379
80389
80390
80391
80392
80393
80394
80395
80396
80397
80398
80499
80599
80699
80799
80899
80999
81399
82399
83399
84399
85399
86399
87399
88399
89399
90399
Son 2 Rakamına Göre 70 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28
82
Son 1 Rakamına Göre 35 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
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