Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da

15 Kasım Özel Çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanımız Taşer Kanlı tarafından satılan “80399” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2021 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye “80399” numaralı bilete isabet etti.

15 KASIM ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

80399

75,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

55816

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

68216

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

75588

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29737

81286

98544

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09205

16744

25183

33942

35581

37001

37955

40176

44382

45265

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02943

03435

13353

14306

25082

27304

31115

33383

48521

54155

58483

88366

89107

89650

95702

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23700

25324

28809

34042

46413

48741

49183

54190

65295

74974

78864

83064

85397

86493

98203

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02224

02873

05788

07515

09903

12677

32848

33042

36195

38625

44304

45391

46372

48131

59065

59498

62708

72294

85368

91834

1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00399

10399

20399

30399

40399

50399

60399

70399

80099

80199

80299

80309

80319

80329

80339

80349

80359

80369

80379

80389

80390

80391

80392

80393

80394

80395

80396

80397

80398

80499

80599

80699

80799

80899

80999

81399

82399

83399

84399

85399

86399

87399

88399

89399

90399

Son 2 Rakamına Göre 70 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28

82

Son 1 Rakamına Göre 35 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

6