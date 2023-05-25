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Dev-İş, KTÖS ve KTOEÖS’ün mücadelesini selamladı

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Dev-İş, KTÖS ve KTOEÖS’ün mücadelesini selamladı
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 Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) mücadelesini selamladığını açıkladı.

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam yazılı açıklamasında, “hükümetin topluma, öğretmene, eğitime ve örgütlü mücadeleye düşman tavrını kınadıklarını” belirterek, iki öğretmen sendikasına destek belirtti.
Açıklamasında “Eğitim sisteminin, yıllardır hamasetle yönetilmeye çalışılmasından ötürü, tıkanma noktasına geldiği, gözle görülür bir gerçekliktir. Öğretmen sendikalarının yıllardır altını çizdiği eksiklikler ve acilen alınması gereken tedbirler karşısında, kendisi de bir öğretmen olan eğitim bakanı sağır rolü oynamaktadır. Mevcut acil sorunların çözümü için öğretmen sendikalarıyla diyalog kurmak yerine, gölge eğitim bakanı tarafından dayatılanları yasalaştırmaya çalışması kabul edilemezdir” diyen Aşam, öğretmen sendikalarının yalnız olmadığını kaydetti.
Aşam, yıllardır toplumsal var oluşa karşı atılan tüm adımlara Sendikal Platform çatısı altında, aynı amaçlar doğrultusunda mücadele verdiklerini hatırlatarak, “Geçirilmeye çalışılan bu yasa karşısında da mücadele ortak olacaktır. Çünkü biliyoruz ki, ilgili yasanın esas amacı, Öğretmen Akademisini kapatmak ve kendi ülkesinde her branşta yüzlerce atama bekleyen öğretmen varken, her branş için yurt dışından öğretmen getirilmesinin önünü açmaktır. Toplumun hiçbir kesimi buna sessiz kalmamalıdır” dedi.
 
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