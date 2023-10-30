Dereboyu’nda cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da Dereboyu’nda yürüyüş ve bando konseri düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100. Kuruluş yıldönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi'nde (Dereboyu) yürüyüş düzenlendi.Mehmet Akif Caddesi’nde yer alan etkinlikte korteje; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da katıldı.Yürüyüşün ardından konuşmalar oldu. Konuşmalardan sonra da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu sahne aldı, ardından Gazimağusa Halk Dansları ekibinin gösterisi yer aldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünü Türk halkı ile birlikte coşku ile kutlamakta olduğunu ifade etti.Tatar, Türkiye’de Türk halkının kurtuluş mücadelesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve inkılapların hayata geçirilmesini kısa sürede tamamlayan Atatürk’ü minnetle anmak istediğini kaydetti.Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da gelecek yüzyılın dünyada Türkiye’nin yüzyılı olacağına, 10 yıllar içerisinde Atatürk’ün izinde çok daha fazla esere imza atacaklarına inandığını, Türk insanının azmi ile gelecek yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olacağını belirtti. Feyzioğlu, bunun, Türkiye ile birlikte KKTC’nin de yüzyılı olacağını kaydetti.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Cumhuriyet'in, birlikte çalışmak, aydınlığa çıkmak ve geleceğe şekil vermek anlamına geldiğini belirtti.