Deprem ve doğal afetler için 382 milyon TL’lik kaynak yaratıldı…

Maliye Bakanlığı, deprem ve doğal afetler için 382 milyon TL’lik kaynak elde edildiğini, bu kaynağın 55 milyon TL’sinin 11 okul ve Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için bloke edildiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle, 15/2023 sayılı Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası uyarınca 3 kalemden gelir elde edildi.

Buna göre, deprem ile ilgili toplanan vergi gelirleri 306 milyon, 495 bin, 36 TL, 62 kuruş, deprem ile ilgili toplanan vergi dışı gelirler 28 milyon, 653 bin, 102 TL, 60 kuruş, tapudan kesilen deprem kesinti miktarı 47 milyon, 150 bin, 196 TL, 97 kuruş oldu. İlgili yasa tahtında, 23 Eylül 2023 itibarı ile toplamda 382 milyon, 298 bin, 336 TL, 19 kuruş ilgili gelir elde edildi.

Elde edilen söz konusu kaynağın 55 milyon, 265 bin, 962 TL, 11 kuruşu aynı yasa tahtında kurulan Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nun aldığı kararlar bloke edildi.

Bloke edilen kaynak Mustafa Kemal İlkokulu, Vadili İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Kozanköy Mehmet Boransel İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Gülenyüzler Anaokulu, Ziyamet Özel Eğitim Merkezi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi okullarının bakım ve onarımı ile Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için kullanılacak.

