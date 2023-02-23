“Deprem olursa denizde olur”

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz: “Samandağ ile Kıbrıs arasında bir sıkışma var, bir deprem olasılığı var. Olacak demiyorum ama olursa Karpaz Zafer burnu ile Samandağ arasında deniz içerisinde olur, karada değil”

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, pazartesi günü yaşanan ve merkez üssü Hatay olan 6,4 büyüklüğündeki depremin Latakia (Lazkiye) fayına yüklendiğini belirterek, Samandağ ile Kıbrıs arasında deniz içinde bir deprem yaşanma olasılığı olduğunu ancak bunun karayı fazla etkilemeyeceği görüşünü ortaya koydu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman Çelikhan’dan başlayarak Antakya’ya kadar uzandığı, 20 Şubat’ta Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ise Samandağ ile Antakya arasındaki bir fayın kırıldığı bilgisini aktaran Tüysüz, şöyle konuştu:

“Samandağ ile Antakya arasındaki fay Samandağ’dan Akdeniz’e giriyor, Latakia (Lazkiye) fayı ile Kıbrıs’ın güneyine gidiyor. Bu fayda bir miktar stres birikmiş olma ihtimali var. 6.4’lük deprem Latakia (Lazkiye) fayına yüklendi. Samandağ ile Kıbrıs arasında bir sıkışma var, bir deprem olasılığı var. Olacak demiyorum ama olursa Karpaz Zafer burnu ile Samandağ arasında deniz içerisinde olur, karada değil.

Akdeniz’de tsunami riskinin de sorulması üzerine Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Akdeniz ve çevresinde geçmişte tsunamiler oldu, biliyoruz. Ama bu fay sol yanal atımlıdır, blokları sola doğru hareket eden faylardır. Blokları sola doğru hareket eden faylar deniz tabanının alçalmasına veya yükselmesine neden olmuyor. Tsunami, alçalma veya yükselme ile olur… Yani tsunami olmayacağını, olsa da güçlü olmayacağını düşünüyorum” dedi.

