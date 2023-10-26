Deprem kurbanı 49 KKTC vatandaşı anısına Ankara’da fidan

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem faciasında hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşı anısına Ankara’da Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katılımıyla fidan dikimi yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nde, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşı anısına Ankara’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla fidan dikimi yapıldı.Fidanlar, Altındağ Belediyesi KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı’na dikildi.Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, fidan dikimi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı’nın iki halk arasındaki daimi sevgi ve şehitlerin sembolü olduğunu belirtti.Balcı, Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde depreme yakalanan ve hayatını kaybeden KKTC vatandaşları anısına dikilecek fidanların her gün büyüyeceğini ve anılarının sonsuza dek yaşatılacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, 6 Şubat’ta kaybedilen Şampiyon Melekler ile öğretmenleri, aileleri andı, tarifsiz bir acı olduğunu, yüreklerini parçaladığını söyledi.Şampiyon Meleklerin hatıralarını, adlarını yaşatmak adına çalıştıklarını, bunun görevleri olduğunu belirten Tatar, 49 kayıp adına dikilecek fidanların, vatandaşların sonsuza denk yaşatılması ve iki ülke arasındaki kadim bağları geliştirmesi bakımından önemine dikkat çekti. Tatar, İsias davasını da yakından takip ettiklerini kaydetti.Fidan dikimi öncesi çocuklar, yaşamını yitiren çocuklar anısına gökyüzüne balonlar bıraktı.