Deniz Harp Okulu öğrencileri Kuzey Kıbrıs'ı selamladı

TC Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, Gazimağusa Limanı’nı ziyaret etti, Gazimağusa halkını selamladı

TC Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin İleri Denizcilik Eğitimleri kapsamında TCG İskenderun (A-1600), Gazimağusa Limanı’nı ziyaret etti.Öğrenciler, 21 Eylül Perşembe gününe kadar Gazimağusa Limanı’nda kalacak.Gazimağusa halkı dün sabah saat 08:00’de Gazimağusa Limanı önlerinde TCG İskenderun (A-1600)’da bulunan öğrenciler tarafından, denizcilere özgü çimariva selamı ile selamlandı.Ardından 11.00-11.30 saatleri arasında Gazimağusa Zafer Anıtı’na çelenk sunma töreni icra edildi ve İnönü Bulvarı’nda tabur yürüyüşü yapıldı.