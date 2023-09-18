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Deniz Harp Okulu öğrencileri Kuzey Kıbrıs'ı selamladı

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TC Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, Gazimağusa Limanı’nı ziyaret etti, Gazimağusa halkını selamladı

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Deniz Harp Okulu öğrencileri Kuzey Kıbrıs'ı selamladı
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TC Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin İleri Denizcilik Eğitimleri kapsamında TCG İskenderun (A-1600), Gazimağusa Limanı’nı ziyaret etti.
Öğrenciler, 21 Eylül Perşembe gününe kadar Gazimağusa Limanı’nda kalacak.
Gazimağusa halkı dün sabah saat 08:00’de Gazimağusa Limanı önlerinde TCG İskenderun (A-1600)’da bulunan öğrenciler tarafından, denizcilere özgü çimariva selamı ile selamlandı.
Ardından 11.00-11.30 saatleri arasında Gazimağusa Zafer Anıtı’na çelenk sunma töreni icra edildi ve İnönü Bulvarı’nda tabur yürüyüşü yapıldı.
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