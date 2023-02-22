Değirmenlik İlkokulu yıkılıyor

Değirmenlik İlkokulu’nda 1974 öncesi yapılan dört sınıf ve bir öğretmen odası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımına hazırlanılıyor

Kıbrıs Postası TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

Söz konusu binanın yıkılması için protokol hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Karavezirler, “Bu binanın yerine 4 sınıf ve bir öğretmen odasının bulunacağı başka bir bina yapılacak” dedi.

Karaveziler, protokol hazırlıklarına depremden önce başlandığını belirterek, “Protokol hazır olunca Milli Eğitim Bakanlığı’na sunacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik İlkokulu’nda sınıflardaki hasar sebebiyle öğrencilerin güvenliği için dört sınıfı boşalttıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, Dikmen İlkokulu’nda ise ailelerin okuldaki hasar nedeniyle ailelerin çocuklarını okula göndermek istemediklerini söyledi, bunu anlayışla karşıladığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, ülkedeki hasarlı okul veya sınıfların durumunun gündemlerinde olduğunu, sürekli olarak toplantılar yaptıklarını ifade etti.

“Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçeyle en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diyen Çavuşoğlu, belediyelerin şu anda okulların kötü durumunun farkına varmaya başladığını ve bunun sevindirici olduğuna değindi.

Öte yandan Dikmen İlkokulu’nda da dün belediye ekiplerinin, bakanlık yetkilileri ile incelemelerde bulunduğu, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların planlandığı öğrenildi.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Dikmen Belediyesi ile iş birliği içinde Dikmen İlkokulu içerisine 2 tane prefabrik sınıf yapılacağını, hasarlı binayla ilgili düzenleme yapılana kadar öğrencilerin eğitimlerine prefabrik sınıflarda devam edeceğini belirtti.

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler , konuyla ilgili’ye özel açıklamalarda bulundu.Söz konusu binanın yıkılması için protokol hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Karavezirler, “Bu binanın yerine 4 sınıf ve bir öğretmen odasının bulunacağı başka bir bina yapılacak” dedi.Karaveziler, protokol hazırlıklarına depremden önce başlandığını belirterek, “Protokol hazır olunca Milli Eğitim Bakanlığı’na sunacağız” ifadelerini kullandı.Öte yandan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik İlkokulu’nda sınıflardaki hasar sebebiyle öğrencilerin güvenliği için dört sınıfı boşalttıklarını açıkladı.Çavuşoğlu, Dikmen İlkokulu’nda ise ailelerin okuldaki hasar nedeniyle ailelerin çocuklarını okula göndermek istemediklerini söyledi, bunu anlayışla karşıladığını belirtti.Bakan Çavuşoğlu, ülkedeki hasarlı okul veya sınıfların durumunun gündemlerinde olduğunu, sürekli olarak toplantılar yaptıklarını ifade etti.“Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçeyle en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diyen Çavuşoğlu, belediyelerin şu anda okulların kötü durumunun farkına varmaya başladığını ve bunun sevindirici olduğuna değindi.Öte yandan Dikmen İlkokulu’nda da dün belediye ekiplerinin, bakanlık yetkilileri ile incelemelerde bulunduğu, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların planlandığı öğrenildi.Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Dikmen Belediyesi ile iş birliği içinde Dikmen İlkokulu içerisine 2 tane prefabrik sınıf yapılacağını, hasarlı binayla ilgili düzenleme yapılana kadar öğrencilerin eğitimlerine prefabrik sınıflarda devam edeceğini belirtti.