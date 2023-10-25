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DAÜ-Koop’ta yarın kan bağışı kampanyası düzenleniyor

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DAÜ-Koop’ta yarın kan bağışı kampanyası düzenleniyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi’nde (DAÜ-KOOP) yarın kan bağışı alınacak.
DAÜ-Koop’tan yapılan açıklamaya göre Gazimağusa Devlet Hastanesi Kan Bankası ve DAÜ Çalışanları Kooperatifi, "Kan Ver Hayat Ver" sloganıyla yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Aktivite Merkezi yanında bulunan DAÜ-Koop Hizmet Binası kan bağışı kabul edecek.
Kampanyaya katılmak ve daha fazla bilgi almak isteyenler 0392 630 1638 numaralı telefona ulaşabilecek.
Kan bağışı yapmanın, kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceği dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Sağlığınızı ve güvende olduğunuzu bilmek istiyoruz, bu nedenle kan bağışı işlemi profesyonel sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilecektir. Tek bir bağış, bir kişinin yaşamını değiştirebilir.
Kan bağış kampanyamıza katılımınız, toplumun sağlığını ve refahını iyileştirmeye katkıda bulunmanın güçlü bir yoludur. Gazimağusa halkı ve üniversite olarak, bu kampanyaya halkımızın, tüm öğrencilerimizin ve personelimizin destek vermesini bekliyoruz. Kan bağışının önemini anlamamıza ve toplumumuza yardım etmemize yardımcı olan her bir katkı için teşekkür ederiz.”
 
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