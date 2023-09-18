banner913
banner932
17 0
Bir haftada 14 yangın çıktı
Bir haftada 14 yangın çıktı
4 0
 
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
10 0
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
11 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
99 0
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
14 0
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
23 0
banner964

“Cüneyt’in Cebi” okuyucuyla buluşuyor

banner476

banner974
“Cüneyt’in Cebi” okuyucuyla buluşuyor
banner971
Bayrak Fm’de 1994-2016 yılları arasında yayımlanan Cüneyt’in Cebi adlı radyo programı, kitap olarak derlendi.


Programın yapımcısı ve sunucusu Cüneyt Alper, Bayrak FM’de 1994-2016 yılları arasında hazırlayıp sunduğu Cüneyt’in Cebi’nde dinleyicisiyle paylaştığı, kendi kaleminden çıkan yazıları bir kitapta topladı.
Kitabında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda ve Bayrak FM’de işe başlama hikayesinden de bahseden Alper, “Bu sadece benim yaşamın değil, sizler de varsınız, beraber yaşadık” diyor.
Mavi Basımevi tarafından yayımlanan “Cüneyt’in Cebi”, kitabevlerinde satışa sunulmaya başladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.