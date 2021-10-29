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Cumhuriyetin 98’inci gurur yılı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün törenlerle kutlanacak

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Cumhuriyetin 98’inci gurur yılı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümü, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin dün saat 13.00’te BRT’de yaptığı konuşma ve 21 pare top atışı ile başladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda törenler düzenlenecek.
Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.
 
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