Cumhuriyetimiz 40 Yaşında

KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da 100’er metrelik KKTC ve TC bayrakları ile 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da dün “40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji” yapıldı.Cumhuriyet Korteji, Milli Eğitim Bakanlığı organizasyonunda, Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla başladı.100’er metrelik KKTC ve TC bayrakları ile Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğraflarını taşıyan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayarak Girne Kapısı’na yürüdü.Girne Kapısı’nda Cumhurbaşkanlığı’nın organizasyonunda bir araya gelen halkla birleşen öğrenciler mahkemeler güzergahını izleyerek Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı.Mehteran Birliği, Güvenlik Kuvvetleri bando takımı ve askeri birliklerin eşlik ettiği korteje, Başbakan Ünal Üstel, bakan ve milletvekilleri KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü kutlamaları için ülkede bulunan Türkiye ve Azerbaycan siyasi parti temsilcileri de katıldı.Yürüyüş sırasında Girne Kapısı’nda mehter gösterisi yapıldı, Mahkemeler önünde folklor gösterileri sunuldu. Yürüyüş güzergahı boyunca da bazı spor federasyonları performans sergiledi.Kortejle Cumhurbaşkanlığı’na gelen öğrencileri ve halkı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı.Kutlama programı kapsamında, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’ndan Mustafa Uçar, “Bugün”, Atatürk Meslek Lisesi’nden Sümeyya Yaşar “Ulusal Marş”, Esin Leman Lisesi’nden Burak Kozkıran “Özgürlük Türküsü” adlı şiirleri okudu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin Cumhurbaşkanı’nı selamlaması ve halk dansları gösterisi ile Cumhuriyet Korteji sona erdi.