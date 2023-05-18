“Cumhuriyete sahip çıkın”

Girne Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.
Salonda öğrenciler ile bir araya gelen ve onlara hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin simgesinin Meclis olduğuna işaret ederek, egemenliğe her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.
Töre, öğrencilerden her zaman tarihi iyi bilmelerini ve Cumhuriyete sahip çıkmalarını istedi.
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