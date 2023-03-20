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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.30’da toplandı.
Genel Kurul'un gündeminde; Sayıştay Komitesi’nin 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.
Toplantıda ayrıca, Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.
 
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