Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.30’da toplandı.
Genel Kurul'un gündeminde; Sayıştay Komitesi’nin 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.
Toplantıda ayrıca, Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.
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