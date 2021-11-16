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Cumhuriyet coşkusu

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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi

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Cumhuriyet coşkusu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarında tören düzenlendi. 
İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı. 
Törende, Lefke ve Erenköy’den gelen bayraklar Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi, ardından tören, halk dansları gösterisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği Konseri ve resmi geçit ile sona erdi. 

 
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