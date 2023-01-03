CTP lideri Erhürman, Şehit Aileleri Derneği’nin gündeme taşıdığı şehitlikler konusuna değindi, “Cumhurbaşkanlığı’nın şehitliklerle ilgili ödeneği nereye kullanıldı?” diye sordu

Cumhurbaşkanlığı’nın 143 milyon 205 bin 100 TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşüldü.

Bütçe görüşmesi sırasında kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa’nın Cumhurbaşkanlığı’ndan bir numaralı beklentisinin birlik ve bütünlüğü temsil etmek olduğuna dikkat çekti, “Peki biz devletin ve toplumun birlik ve bütünlüğü temsil eden bir Cumhurbaşkanlığı makamına sahip miyiz? Bu Meclis salonunda veya sokakta bu soruya evet yanıtı verebilecek biri var mı?” diye sordu.

Ersin Tatar’ın, hemen her törende yaptığı konuşmalarında şehitlerden söz ettiğini belirten Erhürman, “Son konuşmasında, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanını doğrudan hedef alarak konuşma yaptı. Ama bu arada dernek başkanının şehit mezarlarıyla ilgili yaptığı konuşmayı siyaset yapmak olarak görüyor. Bu konu Cumhurbaşkanlığı bütçesinde şimdi var mı yok mu? Daha önce nereye kullanıldı da oraya harcamadı?” diye sordu.

Taşınmaz Mal Komisyonu gibi AİHM’den onay alabilmiş kurumların doğru zeminde hareket edilerek hayata geçirilmiş unsurlar olduğunu ifade eden Erhürman, Kapalı Maraş’la ilgili doğru zeminde hareket edilmediğini ifade etti.

Yerinden söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun Kapalı Maraş konusunda hangi yanlışın yapıldığını sorması üzerine Erhürman, BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre kapsamlı çözümden önce Kapalı Maraş açılacaksa bunun BM idaresinde yapılması gerektiğini dile getirdi.

