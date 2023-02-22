“Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi yerine 27 bin prefabrik ev yapılabilir”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi'nin maliyetinin 5 milyar TL olduğunu ve bu rakamla 27 bin 777 prefabrik ev yapılabileceğini vurguladı

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, Meclis’te “Rantiye-Şantiye Düzeninde Popülizm ve Olağanüstü Durum Fırsatçılığı” konulu güncel konuşma yaptı.

Depremde hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntüsünü belirten Derya, müsebbiplerin gereken cezayı alabilmesi için dirayete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Rantçı bir düzen oluşturulmasının siyasi bir tercih olduğunu savunan Doğuş Derya, İsias katillerinin yargılanması için mücadele ederken, sorgulama yapılmazsa suça ortak olunacağını söyledi.

Kıbrıs’ta da deprem tehlikesine işaret eden Derya, “çürük siyaset” eleştirisi yaptı. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına yönelik tepki gösteren Derya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu gibi kişilerden halkı koruması gerektiğini savundu ve Cumhurbaşkanı Tatar’a eleştiride bulundu.

Güney Kıbrıs’tan yardımların engellenmesine değinen Derya, “Düşüncesiz insanlar tarafından yönetiliyor olmak bizim kaderimiz olamaz” diye konuştu. Derya, Bakanlar Kurulu kararıyla yabancı mal taşınmaz hakkının genişletilmesine ve kesintilerle ilgili yasa gücünde kararnameye de tepki gösterdi. “Çocuklarımızın anısına salon yapılacaksa bu toplum gani gani gönlünden verir” diyen Derya, hükümeti “fırsatçılıkla” suçladı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi'nin şu anki maliyetinin 5 milyar TL olduğunu savunan Derya, bu rakamla tanesi 180 bin TL’den 27 bin 777 prefabrik ev yapılabileceğini kaydetti. Derya, “Bizim size güvenimiz yok” diye konuştu.

Ülkeye gelen depremzedelerin insan haysiyetine uygun hizmet alabilmesi için hükümetin elinden geleni yapmasını isteyen Doğuş Derya, “depremzede olmayıp da adaya gelen insanlar olduğunu” iddia etti.

“Ülkeye gelen insanların oy deposu olarak görüldüğünü” öne süren Derya, halkla doğru bilgi paylaşılmasını istedi. Doğuş Derya, devlet hamasetinden öte insani bir durum söz konusu olduğunu kaydetti.

