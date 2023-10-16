Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, TÜRKSOY’un 30’uncu yılı nedeniyle Bakü’de düzenlenen Gala Konserini izledi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) 30’uncu yılı nedeniyle Bakü’de düzenlenen “Biz Birlikteyiz” temalı Gala Konserini izledi.



Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, Haydar Aliyev Merkezi’nde, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli tarafından karşılandı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı konser programı, TÜRKSOY hakkındaki video gösterimi ile başladı.

Konserde, Kıbrıslı Türk sanatçı Begüm Tekakpınar da sahne alarak, “Aramızda Derya Deniz” adlı eseri seslendirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev gecede yaptığı konuşmada, TÜRKSOY’un 30’uncu yılını kutladıklarını belirterek, bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Raev, Cumhurbaşkanı Tatar’a, çalışmalarına destek olduğu ve programda kendileriyle birlikte olduğu için teşekkür etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar da konserin ardından yaptığı konuşmada, “Sizleri büyük bir gururla izledim” diyerek, TÜRKSOY Genel Sekreteri ve Azerbaycan Kültür Bakanı başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik etti. Tatar, “Biz Türkler bir bütün olarak birlikte çok şeyleri başarabiliriz” diye konuştu.

Azerbaycan’da büyük bir başarıyı kutladıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Karabağ Azerbaycan’dır” vurgusu yaptı. Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iktidarının 20’nci yılı olduğuna da dikkat çekti.

Konser programının yapıldığı Haydar Aliyev Merkezi’nin dünya eserlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade etti.



Tüm Türk dünyasına selam gönderen Cumhurbaşkanı Tatar, “En güneydeki Türk devleti olarak Doğu Akdeniz’de sizlerin temsilcileriyiz” şeklinde konuştu.

TÜRKSOY’un 30’uncu yılını kutlayan Tatar, bundan sonraki yıl dönümlerinde de buluşmayı temenni ederek, kader ve tarihi bağları önemsediğini ve çok değer verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, konser öncesinde “Türk Dünyası Ressamlarının Sergisini” de gezdi.