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Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
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İş insanı Ramiz Manyera, İsmail Safa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.
Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ramiz Manyera’nın vefatı dolayısıyla şu ifadelere yer verdi;
“Ülke sanayisinin içinde girişimci iş insanlarından, bir Kıbrıs efsanesi olan BİXİ COLA’nın yaratıcısı, eski Ticaret Odası başkanı ve eski siyasetçilerden saygıdeğer insan Ramiz Manyera’nın vefatı, bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
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