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Cumhurbaşkanı Tatar, Galatasaray Kulübü’nün Spor Okulları’nın açılış törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Koleji’nde yer alan Galatasaray Spor Kulübü’nün Spor Okulları’nın açılış törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Galatasaray Kulübü’nün Spor Okulları’nın açılış törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Koleji’nde yer alan Galatasaray Spor Kulübü’nün Spor Okulları’nın açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, akademik çalışma yanında spor, kültür ve sanatta gençlerin gelişiminin önemine dikkat çekerek, alanlarında uzman kişilerin, KKTC’ye gelip eğitim vermesinin önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafının girişimleriyle, Kıbrıs Türkü’ne sporda yıllardır haksız ambargolar uygulandığını belirterek, sporun evrensel anlamda kardeşlik, dayanışma ve gençlerin bir araya geldiği bir etkinlik olduğuna dikkat çekti.
Sporda engellerin aşılması için uğraş verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin en büyük kulüpleri ve kurumlarının spor alanında Kıbrıs Türkleri için yaptıklarının umut olduğunu ifade etti.
Sporda uygulanan ambargolara rağmen spor yapmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gerek bireysel gerekse Türkiye adına yarışan sporcuların, dünya çapında faaliyetlere katılarak, dereceler elde ettiğini ve madalya aldıklarını söyledi.
Kıbrıs Türklerinin, mutlaka bir tane Türkiye takımının taraftarı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye milli takımlarının maçlarında da tek yürek olunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Galatasaray Spor Kulübü’nün Spor Okulları’nın faaliyete girmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalarda başarılar diledi.
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