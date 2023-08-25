Cumhurbaşkanı Tatar, Eczacılar Birliği’nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin (KTEB) taşındığı yeni hizmet binasının açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, KTEB Yönetim Kurulu üyelerini Lefkoşa Arabahmet bölgesinde yeni hizmet binalarını faaliyete açmalarından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, “restorasyonu tamamlanan bina sayesinde tarihi değerleri barındıran bölgenin, aynı zamanda çağdaş değerlere de ulaşacağını” ifade etti.
Eczacılığın kutsal bir meslek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, mesleğin gelişmesi için hayat boyu eğitim, yeniliklerin halka sunulması ve yeni nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, eczacılık mesleğinde emeği geçen ancak hayatta olmayanları rahmetle andı, emekli olanlara sağlıklı günler diledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.