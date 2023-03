Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üç haftada binden fazla öğrenciyle bir araya geldi:

“Gözlerinizdeki Pırıltıyı Görebiliyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, okullara başlattığı söyleşi ziyaretleri kapsamında dün Lefkoşa Türk Lisesi ve Levent College, bugün de English School of Kyrenia ve Girne Amerikan Koleji’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa ve Girne ilçelerindeki liselerle sohbet programını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Mart’ta Levent College ve Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelip, sorularını yanıtladı.-Cumhurbaşkanı Tatar: “İletişim çağında teknolojik gelişmelere ayak uydurmak büyük önem taşıyor”Levent College'de Eğitim Koordinatörü Emine Beton, Müdür Vekili Serkan Biran ve Öğrenci Konseyi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun da eşlik etti. Okulda gerçekleştirilen Kıbrıs Günü etkinliğine de katılan Cumhurbaşkanı Tatar, ardından düzenlenen sohbet toplantısında öğrencilere seslenerek, sorularına cevap verdi.Öğrencilerle yaptığı söyleşide, KKTC Cumhurbaşkanı olarak öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, iletişim çağında teknolojik gelişmelere ve bilgi erişimine ayak uydurmanın önemi başta olmak üzere kendi profesyonel ve akademik hayatından örneklerle gençlerle deneyimlerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu.Lefkoşa Türk Lisesi’nde Okul Müdürü Niyazi Türkseven ve Öğrenci Konseyi üyelerince karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette LTL gibi tarihi geçmişi olan bir eğitim kurumunda bulunmanın büyük şans olduğunu dile getirdi.“Gençlere güvenimiz tam”“Gözlerinizdeki pırıltıyı görebiliyorum. Geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaktasınız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gençler sayesinde gelecekte çok daha iyi noktaya getirilebileceğine inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere olan güvenini yineledi.ESK ve GAC Öğrencileri ile Sohbet Toplantısı GerçekleştirildiBugün gerçekleştirilen English School of Kyrenia (ESK) ve Girne Amerikan Koleji (GAC) ziyaretleri ile lisede sohbet toplantılarına devam eden Cumhurbaşkanı Tatar, English Scool of Kyrenia’da Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Nevzat ve ESK Direktörü Fehim Nevzat, Okul Müdürü Hector MacDonald ve Müdür Yardımcısı Altay Nevzat tarafından karşılandı. Öğrencilerle gerçekleştirilen sohbette ekonomi, teknoloji, eğitim hayatı ve Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyelik çerçevesinde girişimcilik ve teknolojik yatırım olanakları hakkında öğrencilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Tatar, donanımlı gençlerle gelecekte ülkenin daha iyi noktaya geleceğinin altını çizdi.İngilizce gerçekleştirilen sohbet toplantısında, English School of Kyrenia öğrencileri, Cumhurbaşkanı Tatar’la samimi bir sohbet ortamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, okulun farklı ülkelerden öğrencilere eğitim vermekte olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm öğrencilere başarılar diledi.Girne Amerikan Koleji’nde ise Girne Amerikan Üniversitesi COO (Chief Operating Officer) Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi ve Girne Amerikan Koleji Müdürü Burcu Öykün tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı, öğrencilerle sohbetinde, donanımlı gençler olarak ülkeye hizmet vermenin, iyi eğitim almanın, dürüstlük içinde iyi iletişim ve diyalog kurmanın önemine işaret etti.Öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası platformlarda daha görünür olması için yapılan çalışmalar konusundaki sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın geçtiğimiz hafta düzenlenen Olağanüstü Zirvesi esnasındaki temasları ile ilgili bilgiler verdi.-Üç haftada 12 lisede binden fazla öğrenci ile sohbet toplantısı düzenlendi3 Mart tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim veren özel ve kamuya ait lise, meslek lisesi ve kolejleri ziyaret ederek gençlerle sohbet toplantıları düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, yoğun tempo içerisinde üç haftada 4 ilçedeki 12 eğitim kurumunda 1000’den fazla öğrenci ile bir araya geldi.Öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen toplantılarda onlarca öğrenciden gelen çeşitli konulardaki soruları cevaplarken, öğrencilerle akademik, profesyonel ve siyasi hayatından edindiği deneyimleri paylaşan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin ülke sorunları, gelecek beklentileri ve dünya meseleleri ile ilgili sorularını cevapladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantılarda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençliğe olan güveninin altını çizerken, egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletli çözüm vizyonu hakkında da gençlerle görüş alışverişinde bulundu