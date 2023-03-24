CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya Avrupa Parlamentosu'nda konuşacak

CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Avrupa'nın farklı ülkelerinden seçilen milletvekillerinin oluşturduğu Avrupa Parlamentosu Radikal Sol Grup tarafından misafir ediliyor.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, Derya, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Manilos Glezos Salonu'nda 29 Mart Çarşamba günü düzenlenecek "Barış ve güvenliğe cinsiyet boyutunun entegrasyonu için dönüştürücü bir vizyon” konulu panelde POGO Başkanı Skevi Koukouma ile birlikte konuşma yapacak.

Derya’ya Brüksel ziyaretinde sırasında, Kadın Örgütü Dış İlişkileri sekreteri Simge Okburan eşlik edecek. Derya ve Okburan, Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan birçok parlamenterle başta Kıbrıs sorunu olmak üzere birçok konuda görüşmeler yapacak.

Doğuş Derya, Brüksel’e yapacakları ziyaretle ilgili açıklamasında, bu görüşmelerin, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sorunları kadın bakış açısıyla Avrupalı parlamenterlerle paylaşmak bağlamında çok önemli olduğunu vurguladı. Derya, “Başta Kıbrıs sorunu olmak üzere birçok konuda içimize kapatılmanın yarattığı sıkıntıları Avrupalı parlamenterler ile paylaşmak, çözüm aramak ve Kıbrıslı Türklerin seslerinin dünyada yankı bulabilmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

