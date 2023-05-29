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Çınarlı Şehitleri Cuma günü anılıyor

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Çınarlı Şehitleri Cuma günü anılıyor.

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Çınarlı Şehitleri Cuma günü anılıyor
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Gazimağusa Kaymakamı ve Milli Günleri Kutlama İlçe Komitesi Başkanı Özden Keser tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çınarlı Şehitlerinin Cuma günü saat 10.00’da düzenlenecek törenle anılacağı kaydedildi.  
 
Törende, protokol sırasına göre çelenklerin konmasının ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak.
 
İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinden sonra Hıvsiye Poyrazlı “Çınarlı Şehitleri” adlı şiiri okuyacak. Çınarlı’yı Sevenler Derneği üyesi Kemal Latif’in konuşmasının ardından da din görevlisi tarafından şehitler için dua okunacak.
 
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