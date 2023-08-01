Çevreyi katlediyoruz

Güngör Katı Atık Depolama Alanı günlerdir yanıyor, çöp alımı bir aydır tamamen durduruldu. 18 belediye, tonlarca çöpünü alt yapısı hazır olmayan alanlara dökmek zorunda kalıyor

KKTC’de çıkan tüm çöpün depolanması ve ayrıştırılması hedefiyle kurulan Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nde 4 Temmuz’da çıkan yangın söndürülse de, çöplükten pis dumanlar çıkmaya devam ediyor.Ülkedeki çöp sorununun bir türlü önüne geçilemiyor. Gün geçtikçe birçok bölgede yeni çöplük alanları oluşmaya devam ediyor.Ülkedeki çöp sorunun son bulması amacıyla 2011 yılı sonunda faaliyete giren Güngör Çöplüğü’yle de çöplük sorununun önüne geçilemedi.Çöplükte 4 Temmuz’da yangın çıkmasının ardından 18 belediye topladığı çöpleri bir aydır Güngör’e taşıyamıyor.Birçok belediye Güngör Çöplük alanına çöp dökemez duruma gelirken, belediyeler tonlarca çöpünü alt yapısı hazır olmayan alanlara dökmek zorunda kalıyor.Birçok belediyenin boş alanlara dökmek zorunda kaldığı çöpler, hem zehir saçıyor hem de çevre kirliliğinin büyümesi için her geçen gün daha da tehlike arz ediyor.Sadece Lefkoşa’nın günlük çıkan çöp miktarı 90 ton. 2 bin 250 ton çöp, altyapısı hazır olmayan alanlara dökülmek zorunda kalıyor.GÜNGÖR İÇİN GEÇİCİ TEKLİF ALINACAKÖte yandan Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi işletme sözleşmesi, dün itibariyle feshedildi. Tesisin işletmesi için geçici süreliğine kapalı zarf usulü ile teklif alınacak.İhmalleri tespit edilerek Polis tarafından dava okunan Doğru Tasarım Şirketi ile sözleşme feshedilirken, tesisin işletmesi için ihale süreci tamamlanıncaya kadar birkaç gün içerisinde geçici süreliğine kapalı zarf usulü ile hizmet alımı için teklif alınacak.Çıkan yangınlar nedeni ile yaşanan çevre felaketleri ve kamu sağlığını tehdit eder duruma gelen Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi için 8 Mart 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından özelleştirme kararı alınmış ve yetki Maliye Bakanlığı’na verilmişti.Bakanlık’tan alınan bilgiye göre, Maliye Bakanlığı’nın tesis işletmesi için ihale sürecini tamamlayana kadar geçecek sürede, çöplerin bertarafının sorunsuz ve güvenli şekilde sağlanması adına bugün itibariyle mevcut sözleşmeyi iptal edip, geçici süreliğine kapalı zarf usulü ile hizmet alımı için teklif alacak.