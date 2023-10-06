KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı önünde eyleme gitti, eğitimin gericileştirilmeye çalışıldığını belirtti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) seçilmiş kurulları ve eylem komitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı önünde saat 15.00’te toplanan eylemciler, “Çekin Ellerinizi Eğitimimizden, Kültürümüzden, İnancımızdan”, “Demokratik, çağdaş toplum için nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, saygın, aydın özgür öğretmen için insanca bir geçim ve yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz” pankartları ve ellerindeki siyah kukla pinokyo ile açıklama yaptı, ardından da Maliye Bakanlığı’na yürüdü.“Geleceğin mimarı öğretmenlerdir, Maliye Bakanı Değil”, “Sadaka Değil Hakkımız İstiyoruz”, “Eğitime ve Öğretmenlere yapılan saldırılara asla izin vermeyeceğiz” pankartlarıyla Maliye Bakanlığı’na gelen eylemciler, burada da bir açıklama yaptı.Açıklama ardından ellerindeki üzerinde Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın resmi bulunan sahte Amerikan Dolarlarını Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya vermek isteyen eylemciler, polisin görüşmeye izin vermemesi üzerine sahte paraları Maliye Bakanlığı bahçesine attı.Milli Eğitim Bakanlığı önünde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, "Depreme dayanıksız okullarda hala bir çivi bile çakılmadığını, öğrencilerin konteynırlara mahkum olduğunu" belirterek, hiçbir hazırlık veya organizasyon yapmadan sadece ders sayısını artırarak ‘tam güne’ geçilmesini eleştirdi.Öğrencilerin güvenliğinin riske atıldığını, kitap içeriklerinin değiştirildiğini savunan Eylem, eğitimin gericileştirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.Adaletsizlik yaratan "göç yasasıyla" hakları budanan, geçim derdine düşürülen çalışanlar ve öğretmenler için hiçbir iyileştirme çalışması yapılmadığı görüşünü savunarak, hayat pahalılığının bile daha az verilerek, aradaki farkın hala ödenmediğini ifade eden Eylem, “öğretmen baskıyla, tehditle dize getirilmeye çalışılıyor” dedi.Torpille geçici öğretmenlik verildiğini, sınavla öğrenci alan okulların giriş sınavı taban puanını düşürülerek torpil yapıldığını da savunan Eylem, okullarda yaşanan öğretmen, müdür, müdür muavini sıkıntılarına dikkat çekti.Öğretmen atamalarının da tamamlanmadığını, binlerce işsiz öğretmen ve atanmak için sırada bekleyen öğretmen adayları olduğunu belirten Eylem, ithal öğretmen getirilmesini de eleştirdi.Öğretmenlerin yasal hakkının “sadaka” gibi gösterildiğini ileri süren Eylem, “üstelik bu yasal hakkı yeni atandığı için öğretmene vermiyor, söz verdiğiniz halde hakkını gasp ediyorsunuz” dedi.Milli Eğitim Bakanlığı önünde konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in dün KKTC’yi ziyaret etmesini eleştirerek, ülkede eğitimi dernekler ve tarikatların yönetir duruma geldiğini ileri sürdü.Eylemciler daha sonra Maliye Bakanlığı önüne yürüyerek, açıklama yaptı.Maliye Bakanlığı önünde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptıklarını ifade ederek, öğretmenlerin yasal hakkı olan hazırlık ödeneklerinin dün “sadaka” gibi verildiğini söyledi."Yeni atanan öğretmenlerin yasal haklarının da ihlal edilerek, öğretmen ödeneklerinin verilmediğini" belirten Eylem, "Göç Yasası’"dan işe giren öğretmen ve kamu görevlilerine hayat pahalılığı ödeneğinin daha az verildiğini kaydetti."Göç Yasası" kapsamında işe giren öğretmen ve kamu çalışanlarının hem hakları, hem de ücretlerinin gasp edildiğini savunan Eylem, Göç Yasası’nın iyileştirilmesi için bir çalışma yapılmadığını, öğretmen ve çalışanların itibarsızlaştırıldığı görüşünü savundu.KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, yeni atatan öğretmenlere öğretmenlerin yasal hakkı olan öğretmen hazırlık ödeneklerinin verilmemesini eleştirdi. Gökçebel, öğretmenlerin itibarsızlaştırıldığını ve kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü savundu.