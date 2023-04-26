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“Cana geleceğine mala gelsin diye diye mal da kalmadı”

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Seyir halindeyken çukura düşmesi nedeniyle lastiği patlayan Oğuzhan Duran “Arabada ne ön düzen kaldı ne bir şey. Cana geleceğine mala gelsin diye diye mal da kalmadı” diye isyan etti

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“Cana geleceğine mala gelsin diye diye mal da kalmadı”
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Ülkemizin birçok bölgesinde, caddelerinde, sokaklarında oluşan bozuk yollar, çukurlar sürücüler için büyük tehlike yaratıyor.
Sürücüler yolda seyrederken çukura düşmemek için adeta akrobasi yapıyor. Çukura düşen araçla da ise maddi hasar oluşuyor.  Olası kazalara davetiye çıkarıyor. 

Bir sürücü önceki akşam seyir halindeyken çukura düşmesi nedeniyle lastiği patladı. Sürücü, yaşanan bu duruma isyan etti.
Sürücü Oğuzhan Duran sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Çayönü - Güvercinlik arasındaki yolda seyrederken tekerlek çukura düştü. Düşen tekerlek patlayarak maddi hasar yol açtı. 

Duran, ‘’Parasını çatır çatır ödediğimiz yollar bugün de öldürmedi bizi. Ama arabada ne ön düzen kaldı ne bir şey. Cana geleceğine mala gelsin diye diye mal da kalmadı. Bu ülkede birinin ölmesi, yaralanması mı lazım bir şeyler yapılması için’’ ifadelerini kullandı.

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