Çalışanlar 20 gündür maaş almıyor

CTP Genel Başkanı Erhürman, Mağusa Belediyesi’nde 20 gündür maaş alamayan çalışanların evine ekmek götüremediğine dikkat çekti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa Belediyesi’nde 20 gündür maaş alamayan çalışanların evine ekmek götüremediğini belirterek, bu insanların görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Erhürman, parti olarak üzerlerine düşeni yapacakları sözünü verdi.

Erhürman ve beraberindeki heyet, Gazimağusa Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti ve eylemlerine destek belirtti.

Pandemiyi yaşayan belediyenin sadece Mağusa Belediyesi olmadığına dikkat çeken Erhürman, diğer belediyelere bakıldığı zaman pek çoğunun maaş ödemesinde bir sıkıntı yaşamadığını ifade etti. “Mağusa Belediyesi için bu bir kader değildir. Gereksiz giderleri kıstığınız zaman bu hesabı yapmanız mümkündü” diyen Erhürman, belediye emekçilerinin 20 gündür maaş alamamasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen ise, eylemin 20’nci gününde olduklarını ve henüz ödenemeyen personel ve üyelerinin olduğunu vurguladı. Eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Özüşen, “Esas sorun şu an ödenmemekle birlikte ay başında yaşayacağımız ekonomik sorundur. Bugün itibarıyla personelin ne zaman ve nasıl ödeneceği henüz açıklanmamıştır. Belirsizlik vardır” dedi.

Mağusa Belediyesi’nin ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu kaydeden Özüşen, ilgili bakanlıktan ve meclis üyelerinden destek istediklerini söyledi. Özüşen, ay sonu itibarıyla belediyenin artık çalışamaz duruma geleceğini dile getirdi.



