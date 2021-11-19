banner583
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
13 0
Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
46 0
 
Ünlü çiftin Kıbrıs romantizmi
Ünlü çiftin Kıbrıs romantizmi
4 0
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
22 0
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
6.4B 0
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
36 0
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
125 0
banner661
banner726

Çalışanlar 20 gündür maaş almıyor

banner476

CTP Genel Başkanı Erhürman, Mağusa Belediyesi’nde 20 gündür maaş alamayan çalışanların evine ekmek götüremediğine dikkat çekti

banner714
Çalışanlar 20 gündür maaş almıyor
banner721

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa Belediyesi’nde 20 gündür maaş alamayan çalışanların evine ekmek götüremediğini belirterek, bu insanların görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Erhürman, parti olarak üzerlerine düşeni yapacakları sözünü verdi.
Erhürman ve beraberindeki heyet, Gazimağusa Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti ve eylemlerine destek belirtti.
Pandemiyi yaşayan belediyenin sadece Mağusa Belediyesi olmadığına dikkat çeken Erhürman, diğer belediyelere bakıldığı zaman pek çoğunun maaş ödemesinde bir sıkıntı yaşamadığını ifade etti. “Mağusa Belediyesi için bu bir kader değildir. Gereksiz giderleri kıstığınız zaman bu hesabı yapmanız mümkündü” diyen Erhürman, belediye emekçilerinin 20 gündür maaş alamamasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.
Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen ise, eylemin 20’nci gününde olduklarını ve henüz ödenemeyen personel ve üyelerinin olduğunu vurguladı. Eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Özüşen, “Esas sorun şu an ödenmemekle birlikte ay başında yaşayacağımız ekonomik sorundur. Bugün itibarıyla personelin ne zaman ve nasıl ödeneceği henüz açıklanmamıştır. Belirsizlik vardır” dedi.
Mağusa Belediyesi’nin ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu kaydeden Özüşen, ilgili bakanlıktan ve meclis üyelerinden destek istediklerini söyledi. Özüşen, ay sonu itibarıyla belediyenin artık çalışamaz duruma geleceğini dile getirdi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.