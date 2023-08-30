Büyük zaferin 101’inci yılı

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ulu Önder Atatürk’ün Anadolu’nun işgaline karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı sonucunda elde edilen büyük zaferin 101’inci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte ülkemizde de törenlerle kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı bugün KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de resmi ve ulusal bayram olarak kutlanan 30 Ağustos’un yıl dönümünde tüm ilçelerde törenler yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç eşliğinde saat 08.45’te yapacağı tebrik kabulü ile başlayacak. Tebrik kabulü, Ortaköy’de KTKA Komutanlığı Gazinosu'nda yer alacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda yapılacak çelenk sunma töreni, saat 09.30’da başlayacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ile tamamlanacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak. Törende, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenecek, halkın bayramları kutlanacak ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subay konuşacak. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ve resmi geçit ile son bulacak.

Diğer ilçelerde de törenler yapılacak.

