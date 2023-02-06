Büyük deprem

Kahramanmaraş’ta 7.4’lük şiddetli bir deprem oldu.
Sarsıntı birçok kentte ve Kıbrıs’ta da büyük şekilde hissedildi.
Ülkede çok büyük korku ve panik yaşandı.
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