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Büyük deprem

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Büyük deprem
Kahramanmaraş’ta 7.4’lük şiddetli bir deprem oldu. 

Sarsıntı birçok kentte ve Kıbrıs’ta da büyük şekilde hissedildi. 

Ülkede çok büyük korku ve panik yaşandı.

 
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