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“Büyük bir skandal ve rezalet”

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TDP Başkanı Mine Atlı, Teknecik’te ciddi bir suç işlendiğini, devletin polisine özel bir şirketin korumacılığının yaptırıldığını, bunun büyük bir “skandal ve rezalet” olduğunu vurguladı

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“Büyük bir skandal ve rezalet”
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, AKSA’nın Teknecik Elektrik Santrali’ne girmesini eleştirdi.
Atlı yazılı açıklamasında “Yabancı sermayeli özel bir şirket olan AKSA’nın, çevik kuvvet eşliğinde Teknecik Elektrik Santrali’ne girmesi, devlet eliyle kamu malına çökmektir” dedi ve Başbakan Ünal Üstel ve hükümete eleştirilerde bulundu.
AKSA’nın Teknecik Elektrik Santrali’nin kontrol odasına çevik kuvvet eşliğinde girmesinin ve kurum çalışanlarının sendikası olan El-Sen’in içeri alınmamasını “faşizmde gelinen son nokta” olarak tanımlayan Atlı, başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere tüm hükümet edenlerin ve yetkililerin suç işlediğini öne sürdü.
Atlı, “Kıb-Tek ve onun santralleri kamu malıdır, bu toplumun kurumudur. Bunun adı devlet eliyle kamu malına çökmektir” dedi.
Teknecik’te şu an ciddi bir suç işlendiğini, devletin polisine özel bir şirketin korumacılığının yaptırıldığını, bunun büyük bir “skandal ve rezalet” olduğunu savunan Atlı, “El-Sen’le masaya oturmayan, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geri çekmeyen hükümet, orman kanunlarını devreye soktu” dedi.
Atlı, El-Sen'le uzlaşma çağrısı yaparak "Bu ülkenin hiçbir kurumunu size yedirmeyeceğiz. Bu kadarı fazla. Hepiniz yargılanacaksınız” ifadelerini kullandı.
 
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