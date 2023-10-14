“Bulunan ilaçlar heba olmamalı”

Dr. Bülent Dizdarlı, sahte reçete soruşturmasında bulunan büyük bir kısmının halen kullanılabilir olduğunu söyledi

Sahte reçete soruşturması ve yargı süreci devam ederken Doktor Bülent Dizdarlı, "bulunan" ilaçların heba olmaması gerektiğini, büyük bir kısmının halen kullanılabilir olduğunu düşünüyor...

Dizdarlı “En azından bunları ‘hastane eczanelerine’ toplayıp kullanılabilecek olanı kullanabiliriz. En azından mali kaybı düşürmeye çalışmamak lazım, bunun üstüne gitmek lazım…” dedi.

Katıldığı TV programında konuşan eski Başhekim Dizdarlı konu hakkında şöyle dedi;

“Şu anda biz parasını verdiğimiz birçok ilacı çöplerden naylonlardan topluyoruz. Peki, ne oluyor bunlar? Aylarca aradık piyasada yok dedik ilaçlara... Naylon poşetlerinde, mesela sanayi bölgesinde çıkar. Bunları bir şekilde sisteme kazandırmak lazım.

En azından hastane eczanelerine toplayıp kullanılabilecek olanı kullanabiliriz. En azından yazıldığında yoktur denmesin. Vatandaşlar olarak biz bunların parasını ödedik…

'BÜYÜK BİR KISMI KULLANILIR, GÖRÜŞÜNDEYİM'

Tabipler Birliği’nin bu konuda bir girişim yaptığını öğrendim. Ama onlara denen açık havada kaldı artık kullanılamaz... Polise sorduklarında polis tamam demiş kutuları emare alalım ilaçları verelim. İlaç Eczacılık Dairesi buna pek sıcak bakmamış.

Eczacılar Birliği’nin bu konuda devreye girmesi lazım. Altını çiziyorum bu ilaçların parasını ödedik. Bazılarını hatta çifte ödemişiz… An azından mali kaybı düşürmeye çalışmak, bunun üstüne gitmek lazım. Kullanılamaz diye bir şey yok. Büyük bir kısmı kullanılır, görüşündeyim…”



