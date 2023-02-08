Bülent Bebek, bir aylık maaşını deprem bölgesine bağışladı

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bir aylık maaşını deprem bölgesine bağışladığını açıkladı.
Beyarmudu Belediyesinden yapılan açıklamada, Bebek’in depremzedelere yardım kampanyası kapsamında kendisinin de bir aylık maaşını deprem bölgesine bağışladığını kaydettiği ifade edildi.
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