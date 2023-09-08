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Bu Memleket Bizim Platformu, BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup gönderdi

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Bu Memleket Bizim Platformu'na üye bazı örgütler, Pile’de ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan olaylarla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere mektup gönderdi.

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Bu Memleket Bizim Platformu, BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup gönderdi
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Bu Memleket Bizim Platformu'na üye bazı örgütler, Pile’de ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan olaylarla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere mektup gönderdi.

KTOEÖS'ün merkez Lefkoşa binasında, BM Kıbrıs Temsilciliğinden, Kuzey Kıbrıs’a gelinip teslim alınan mektupta, “şiddete karşı barışa taraf olunduğuna, sıkıntıların diyolagla çözülmesi gerektiğine” vurgu yapılarak, Pile’de ve Güney’de yaşanan “provokatif eylemler” kınandı.
Platform adına KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin, Pile’de yaşanan olaylardan Kıbrıslı Türkleri sorumlu tutmasının “kabul edilemez” olduğu vurgulanarak, “Türkiye tarafından alt yönetim haline getirilen Kıbrıs’ın kuzeyinde Pile’deki olayların da sorumlusunun kim olduğunun açık ve net” olduğu iddia edildi.
Platform adına KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin, Pile’de yaşanan olaylardan Kıbrıslı Türkleri sorumlu tutmasının “kabul edilemez” olduğu vurgulanarak, “Türkiye tarafından alt yönetim haline getirilen Kıbrıs’ın kuzeyinde Pile’deki olayların da sorumlusunun kim olduğunun açık ve net” olduğu iddia edildi.
Mektupta, “Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, BM parametreleri çerçevesinde federal çözüm ve barış” istenci de ortaya kondu.
 
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