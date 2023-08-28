BMGS Yardımcısı Jenča 14.00’te Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča ile bugün biraya geliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča ile bugün biraya geliyor.





Dün akşam saatlerinde adaya varan BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča, Kıbrıs’taki iki günlük temaslarına bugün başlıyor. Bugünkü temasları kapsamında Jenča, iki liderle ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak.

Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Jenča, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 14.00’te Miroslav Jenca’yı kabul edecek.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nıño​, cuma günkü bilgilendirme toplantısında, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča’nın, iki liderler ve temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılar yapmak üzere 27-29 Ağustos tarihlerinde Kıbrıs’ta olacağını, görüşmelerde Kıbrıs konusunda bir sonraki adımların ve adada yaşanan son gelişmelerin ele alınmasının beklendiğini açıklamıştı.

