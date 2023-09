Şampiyon Melekler Takımı'ndan İzcan'ın annesi Feriha Yiğittürk, Filenin Sultanları için yayınladığı kutlama mesajı sonrası Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na "Bizim çocuklarımızı da sahiplenseydiniz keşke." sözleriyle sitemde bulundu

Türkiye’de 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’den İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, Dışişleri Bakanlığı’nın A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik ettiği mesajlara tepki gösterdi, “Bizim çocuklarımızı da sahiplenseydiniz keşke” dedi.Yiğittürk, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun İsias Otel’de hayatını kaybeden voleybolcu çocuklar için ailelerin acılarını paylaşacak bir mesaj veya adalet mücadelesine destek olmadığını ancak her gün, hem resmi, hem şahsi hesabından her yere kutlama mesajları gönderdiğini söyledi.Acılı anne Feriha Yiğittürk’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:“Ülkemizin Dışişleri Bakanı olarak Tahsin Ertuğruloğlu KKTC Dışişleri Bakanlığı, bu süreçte çocuklarımız için ne bir başsağlığı, ne de acımızı paylaşacak bir mesaj, ne de çocuklarımızın adalet mücadelesine destek olmuştur.Ama her gün, hem resmi, hem şahsi hesabından Sayın Bakan her tarafa kutlama mesajları gönderiyor.Biz de bir kez de olsa yanımızda görmek isterdik.Bu ülkenin çocukları, bir nesil, 35 can voleybol için, voleybol aşkıyla ülkelerini temsil etmek için yola çıktılar… Tutkuları da, hayalleri de voleybol içindi. KKTC’yi tanıtmak ülkelerine şampiyonluk getirmekti tek hayalleri. Voleybol yolunda; 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybettiler.“KKTC’nin Şampiyon melekleri; sizleri de unutmadık, unutmayacağız…” bu kadar kısacık bir not ekleseydiniz de bizim çocuklarımızı da sahiplenseydiniz keşke. Yazık!!Siz bu ülkenin gururusunuz çocuklar. Unutmayacağız, Unutturmayacağız! Yaşayacağız, Yaşatacağız!”