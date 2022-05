Bisiklet ve scooter satışları ikiye katlandı

Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, vatandaşın elini ayağını bağladı. Çözüm arayan vatandaş bisiklet, motosiklet ve scootera yöneldi, el yakan fiyatlara rağmen, ürünlerin satışları ikiye katlandı

Akaryakıt ürünlerine son bir yılda 16, sadece bu yıl 7 kez zam yapıldı. Yaşanan bu durum yeni zamları da tetikliyor. Vatandaşın geliri ise hayat pahalılığına oranla yerinden saymaya devam ediyor. Yakıttaki pahalılık nedeniyle kişisel araç kullanımı ve toplu taşıma neredeyse lüks haline geldi. Yaşanan ekonomik sıkıntılar vatandaşları tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye zorluyor. Ulaşım için yeni çözümler arayan vatandaş; bisiklet, motosiklet ve scootera yöneldi.El yakan fiyatlara rağmen, bisiklet, motosiklet ve scooter gibi ürünlerin satışları ikiye katlandı.Olmayan bisiklet yolları ve trafikteki tehlikeler ise başka bir dert..."Bir motor aldım kendime şehir içi ulaşımımı bu şekilde sağlıyorum. Aracım var ama çıkarmamayı tercih ediyorum çünkü motor daha karlı. Artık bu zamları biz halkın değil yukarıda bizi yönetenlerin düşünmesi gerek. Çözüm üretmiyorlar bir türlü, halk doğruyu söyler ama yukardakiler bize 'Yanlışsınız siz.' diyerek yanlışı doğru diye yutturuyor. Halkın psikolojisini bozuluyor bu zamlarla beraber."Halil Bilener/ VatandaşMaalesef ki, artık bu zamlara boyun eğdik, çıkarmamız gereken sesi çıkaramıyoruz. Ben bisiklet kullanamadığımdan kaynaklı ulaşımımı araçla sağlamak zorundayım. Eğer yapabiliyorlarsa bizi yönetenlerin asgari ücreti akaryakıta endekslemesi lazım. En azından halkın içi rahat olur; 'Benzin arttı ay sonu zamlı maaş alacağım.' derler. Maalesef, akaryakıt hayatımızın her alanını etkilemekte, içtiğimiz sudan yediğimiz tavuğa kadar akaryakıtın etkisi var."Hasan Karakaş/ Vatandaş"Artık her gideceğimiz mesafeyi düşünmek zorundayız. Kendimize ayıracağımız ufacık bir zaman bile olsa günün sonunda, ‘Acaba ne kadar benzin gidecek?’ diye düşüneceğiz. Sosyal hayatımızdan tamamen kısmamız gerekecek bu zamlardan kaynaklı, çünkü önceliğimiz geçim derdi haline geldi.”Burhan Doğdu/ Vatandaş“Restoran işletmecisiyim. Akaryakıta yapılan zam beni birebir şekilde etkiliyor. Günün neredeyse 10 saati paket servisimiz çalışıyor. Bir yıl içerisinde inanılmaz şekilde artan bu fiyatlarla artık biz de ne yapacağımızı bilemez olduk. Günün sonunda bu zamlardan kaynaklı nasıl ayakta duracağımızı bilemiyorum. Hükümetin buna bir dur demesi ve çözüm bulması gerekmekte. Kişisel hayatım da çok fazla etkileniyor bu durumdan, ayda iki kez ailem ile Girne’ye gezmeye gidiyorsam artık ayda bir kere gidebileceğim.”Murat İpek/ Esnaf"Hem elektrikli scooter satıyoruz hem de elektrikli bisiklet. Tabii her şeye zam geldiği gibi bu ürünlere de zam geldi. Ancak satışlarımız 'yüzde 100 arttı' diyebilirim.Ucuz ürünler değil ama insanımız bu parayı her ay ya da iki ayda bir harcamak yerine bir kere harcıyor.Özellikle (Lefkoşa) Dereboyu bölgesinde görüyorum, çok fazla scooter kullanan var. Özellikle bir tane alan geliyor; eşine ve çocuğuna da alıyor. Evim ve iş yeri mesafem yakın olduğundan dolayı benzin artışlarından sonra ben kendim de gidip bir bisiklet aldım. Yakın mesafe gideceğim yerlere de bisiklet ile gitmeyi tercih ediyorum.Kıbrıs şartlarında maalesef araçsız pek bir yere gidemiyorsunuz çünkü toplu taşıma gelişmiş değil. Eğer İstanbul gibi bir yerde kalsaydım kesinlikle aracımı satar ve toplu taşıma kullanırdım. Ben işe bisikletle gidip gelerek günde 30 TL kar ediyorum ve bu da aylık 700 TL kar etmem demek. Scooterlerimiz de en ucuz fiyat 7 bin TL en pahalı fiyat ise 11 bin TL’dir. Elektrikli bisikletler ise 13 bin TL’den başlar 23 bin TL’ye kadar çıkar.Hakan Sünnük/ Scooter satıcısı"Evi ve iş yeri arasındaki mesafe yakın olan kişiler şehir bisikleti almaya başladı. Çoğu insan da bu yüzden 'Bisiklet yolları yok.' diye şikayetçi.Geçmiş yılara baktığımızda bu sene bisiklet alım artışı gerçekten çok çoğaldı. Koronavirüsün de buna etkisi çok büyük, spor salonları kapandığı dönemde çoğu kişi bisiklet sporuna başladı. Eskiden spor bisikleti süren kişi vardı ama artık benzin zammının da etkisi ile şehir bisikletleri tercih edilmeye başlandı. Bisikletlerin en uygun fiyatlısı 2 bin 800 TL, en pahalısı ise 10 bin TL. Genelde 2 bin 800 ya da şehir içi için kullanılan ve donanımlı olan 5 bin 500 TL’lik bisikletler tercih ediliyor.Yalçın Yılmaz/ Bisiklet satıcısıKaynak: https://www.mykibris.com/